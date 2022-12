Dertiger riskeert twee jaar cel voor slagen aan echtgenote

De politie snelde op 8 september naar de woning van het koppel in Izegem nadat de vrouw hen in paniek had opgebeld. “De man deed open en was duidelijk onder invloed van alcohol”, zegt het openbaar ministerie. “De vrouw kwam gewond de politie tegemoet en zei dat ze slagen en schoppen had gekregen. De kinderen stonden op dat moment bovenaan de trap.” De man ontkende eerst, maar de kinderen bevestigden het verhaal van hun moeder tijdens een audiovisueel verhoor. “De spoedarts had ook letsels gevonden van wurgsporen. Drie weken eerder was de vrouw door haar man ook al bont en blauw geslagen.”