Defibrillator redde het leven van Pascal (57), nu plaatst hij er zelf één aan zijn bedrijf: “Niet goedkoop, maar het is elke cent waard”

Een zomers ritje met de koersfiets kostte Pascal Corneillie (57) vorig jaar ei zo na het leven. De zaakvoerder van loodgietersbedrijf Bacotech kreeg hartritmestoornissen, maar in het ziekenhuis raakte hij er dankzij een defibrillator bovenop. “Ik besef meer dan ooit de impact van zo’n toestel. Daarom heb ik er één gekocht om aan de gevel van mijn zaak te hangen. Al redden we er slechts één leven mee, dan is het sowieso een geslaagde investering.”

Pascal werkte jarenlang als technicus in loondienst, tot hij in 2002 met goede vriend Kurt Baekelandt de stap naar een zelfstandigenbestaan zette. Ondertussen staat hij alleen aan het roer van Bacotech in de Baronstraat in Izegem, dat zich specialiseert in onder andere sanitair en badkamerrenovaties. Een drukke job, maar daar ontsnapt Pascal geregeld aan door er met de koersfiets op uit te trekken.

Operatie

“Alleen beviel die ene rit me op 23 augustus vorig jaar niet zo goed”, doet Pascal zijn relaas. “Plots werd ik onwel, kreeg ik pijn aan mijn schouders en was ik buiten adem. Mijn hartslagmeter sloeg tilt, maar ik dacht dat hij kapot was. Ik kon nog zelf naar huis fietsen, maar de pijn verdween niet. Een dag later ging ik op controle bij de huisarts en uit het cardiogram en de bloedwaarden bleek dat ik ernstige hartritmestoornissen had. Ik moest in allerijl naar het ziekenhuis, waar ze met een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator, red.) shocks toedienden om mijn hart opnieuw in een normaal ritme te krijgen. Amper enkele dagen volgde een operatie, waar ik een pacemaker en defibrillator kreeg ingeplant.”

Quote Omdat ik als kind veel gezwommen en gevoetbald heb, blijk ik over een vrij goed sporthart te bezitten. Het kon evenwel niet voorkomen dat ik hartritme­stoor­nis­sen kreeg Pascal Corneillie, zaakvoerder Bacotech

Ondertussen is Pascal volledig hersteld en draait hij opnieuw volop mee in zijn bedrijf. “Maar die enge ervaring heeft me toch doen stilstaan bij de broosheid van het bestaan”, zegt hij. “Volgens de artsen hadden de meeste mensen in mijn plaats een hartinfarct gekregen, maar omdat ik als kind veel gezwommen en gevoetbald heb, blijk ik over een vrij goed sporthart te bezitten. Het kon evenwel niet voorkomen dat ik hartritmestoornissen kreeg. De precieze oorzaak was moeilijk te achterhalen, maar vermoedelijk was het een virus op mijn hart.”

Sociale rol

“Het heeft me doen inzien dat zo’n toestel wel degelijk levens kan redden. Daarom heb ik besloten een AED-toestel aan de gevel van ons bedrijf in de Baronstraat 101 te hangen. Dat is toch een vrij drukke lokale verkeersader. Ik doe deze investering graag, in de wetenschap dat er mensenlevens mee gered kunnen worden. Voor ons is het heel belangrijk dat de firma niet alleen economisch actief is, maar ook een sociale rol speelt. Zo’n toestel is niet goedkoop (het kost een paar duizend euro, red.). Maar al redden we er slechts één leven mee, dan is het de investering sowieso waard.”

Ondertussen telt Izegem 14 openbare AED-toestellen, mee mogelijk gemaakt door de steun van de stad of private sponsors zoals lokale serviceclubs. Het toestel dat Pascal plaatste, is het eerste particuliere dat door iedereen gebruikt kan worden.