Dealende jongeman sleurt zus en schoonbroer mee op beklaagdenbankje

Op 23 juni 2021 kon Dylan B. in Menen met 50 gram cocaïne geklist worden. Amper 4 maanden later was dat in Rekkem opnieuw het geval. Hij zat toen in de auto van zijn zus Aline (23) en haar partner Colin C. (22) uit Izegem. In de wagen lagen cocaïne, cannabis en MDMA. In de handtas van Aline B. nog eens 45 gram cannabis. Een huiszoeking bij het trio leverde nog cocaïne, speed en cannabis, onder meer in de diepvries, op. Volgens Aline B. en Colin C. waren de drugs telkens van Dylan en wisten zij er zelfs niet van af dat er drugs in hun woning, waar Dylan was ingetrokken, lag. “Hij kookte meestal”, alludeerde Aline op de vondst van drugs in het diepvriesvak.