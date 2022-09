Dansteams Mini Move en Black Spirit behalen brons op wereldkampioenschap in Zweden

Rumbeke Wedstrijd Crocs sjotten kleurt Tuinhappe­ning WZC De Zilverberg

Woonzorgcentrum De Zilverberg zet op zondag 25 september haar gebouw en tuinen open voor de jaarlijkse Tuinhappening. “Zo krijgt iedereen de gelegenheid om in een feestelijke stemming kennis te maken met ons woonzorgcentrum en dienstencentrum”, vertelt directeur Philippe Schollaert. “We voorzien een namiddag vol muziek, leuke activiteiten en bovenal veel sfeer en gezelligheid.” Iedereen is er welkom vanaf 14 uur tot 18 uur. Je kan de kijkkamer verkennen, genieten van een optreden van The Thierry band, genieten van een cocktail of streekbiertje in de zomerbar, smullen van een Luikse waffel of braadworst en zelfs deelnemen aan de ludieke wedstrijd Crocs sjotten. Ook aan de kinderen is gedacht met onder meer glittertattoo’s, een letterzoektocht en een ponyrit. WZC De Zilverberg vind je langs de Knokuilstraat.

12:04