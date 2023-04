Dansschool Life combineert viert natuurelementen tot één dansspektakel

Skyline Communica­ti­ons ziet Ventilus honderd meter verder wél onder­gronds gaan: “Daar zijn er weilanden, in deze zone duizend werknemers. Onbegrijpe­lijk”

Technologiebedrijf Skyline Communications ziet zijn ergste scenario realiteit worden. Het Ventilus-tracé verdwijnt vlak over de N36 wél onder de grond, maar kan aan hun gebouw en dat van een reeks andere bedrijven niet ondergronds. “Dit is een drogreden. We zijn het slachtoffer van een politiek akkoord tussen CD&V en N-VA”, reageert Frederik Vandenberghe.