Dan toch ondergronds? Duitse prof moet Ventilus-knoop mee helpen ontwarren

Al het nieuws over Ventilus in vind je in ons dossier.

De Ventilus-lijn is nodig om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. Uit het rapport van intendant Guy Vloebergh bleek eerder dat het zo goed als onmogelijk en zeer duur is om om dat ondergronds en op gelijkstroom te doen. Op vraag van verschillende actiegroepen en de West-Vlaamse burgemeesters komt er nu toch bijkomend onderzoek naar die piste, al spreekt de Vlaamse regering zelf eerder van een ‘dubbelcheck’. De burgemeesters kregen een week de tijd om zelf een expert aan te stellen die dat onderzoek in goede banen mag leiden.

Dirk Westermann is een professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau en staat bekend als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen in gelijkstroom. Vlaams Omgevingsminister Demir (N-VA) zou graag tegen eind november een volgende stap in het dossier nemen en een ‘scopingnota’ maken die het voorkeurtracé en de andere tracés bevat.

Stralingsnorm

Vrijdag besliste de Vlaamse regering ook al over een wettelijk kader voor stralingsnormen. Bij nieuwe lijnen of bij aanpassingen van bestaande lijnen is langdurige blootstelling aan meer dan 0,4 microTesla zoveel mogelijk te vermijden. 100 microTesla wordt de grens voor acute blootstelling. Dat is strenger dan de geldende Europese norm, die 200 microTesla voorschrijft. Eind dit jaar worden de resultaten verwacht van een onafhankelijk onderzoek naar de blootstelling in de buurt van de Vlaamse hoogspanningslijnen.