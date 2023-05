Cultuurwandeling dit najaar in het teken van de koers

RECONSTRUC­TIE. Hoe ‘emsieken­sie’-blun­der van parlements­lid Nathalie Dewulf een eigen leven ging leiden (en zelfs ijsje werd bij McDonald’s)

Parlementslid Nathalie Dewulf (49) was de voorbije week niet uit het nieuws weg te slaan, nadat ze in het parlement onbedoeld de lachers op haar hand kreeg door de naam van consultancybureau McKinsey als ‘emsiekensie’ uit te spreken. Van een eigen trending hashtag op Twitter, over schrijver Tom Lanoye, tot een smakelijke parodie van McDonald’s. Maar hoelang blijft dit aan haar kleven en wat zijn de gevolgen? “In politieke debatten zal het door een opponent ongetwijfeld nog wel eens als munitie dienen”, legt politicoloog Herwig Reynaert uit.