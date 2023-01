Crossplezier, klinken met vuurwerk op de achtergrond of kerstkilo’s en -bomen verbranden: onze weekendtips in het zuiden van West-Vlaanderen

Zuid-West-VlaanderenWie tijdens het weekend van 7 en 8 januari niet op één of andere nieuwjaarsreceptie moet zijn of goede voornemens in de praktijk brengt, voorzien we graag van wat uit-tips in Zuid-West-Vlaanderen. Zo kan je op zaterdag en zondag onder andere genieten van een kerstboomverbranding, klinken op het nieuwe jaar aan de Broelkaai in Kortrijk of Wout van Aert zien strijden in Gullegem.