“Coronaperiode, inspirerend? In mijn hoofd was het stil.” Flip Kowlier brengt tóch nieuw album ‘September’ uit

Aftellen naar maart 2022. Want dan brengt Flip Kowlier na een lange tijd opnieuw een soloalbum uit. De titeltrack daarvan heet 'September' en is sinds vandaag, donderdag, te beluisteren. "Eigenlijk had ik alles wat vroeger klaar willen hebben, maar ik moet toegeven dat de lockdowns voor mij geen erg creatieve periode waren. Sommige collega's vonden tijdens de lockdowns rust en inspiratie, maar voor mij was dat niet echt het geval", aldus de Izegemnaar.

Het is al van 2013 geleden dat Flip Kowlier onder zijn eigen naam nog een plaat uitbracht, al zat hij de voorbije jaren niet stil. Hij maakte twee albums met Ertebrekers (‘Otel’ in 2016 en ‘Crème’ in 2019) en is ondertussen een vaste waarde geworden in de begeleidingsband van het televisieprogramma De Ideale Wereld. Bovendien liet Kowlier met ‘t Hof Van Commerce ook ‘Bam!’ en ‘Truckchauffeur’ op de wereld los. “Toch had ik de goesting om opnieuw met eigen, nieuw werk te beginnen”, vertelt hij.

Nostalgisch geluid

Op ‘September’, het nieuwe album, is het nog even wachten tot het voorjaar, maar de titeltrack ‘September’ is er wel al. Het gaat om een frivool nummer, met een sterk nostalgisch gevoel. “Ik zocht bewust een fiftiesvibe op, terwijl ik er ook gewoon naar verlangde om nog eens het geluid van een traditionele band te horen”, zegt de zanger. “Met Ertebrekers steunden we vooral op elektronisch geluid, en daar kan je uiteraard heel creatief mee zijn, maar de sound van deze plaat is romantischer en nostalgischer. En dat hoor je ook in de titeltrack.”

Quote Ik heb september altijd een speciale, symboli­sche maand gevonden. Het is zowel het eind- als het beginpunt van iets Flip Kowlier

Eerste schooldag

Voor de insteek van het album blikte Kowlier even terug. “Ik heb september altijd een speciale, symbolische maand gevonden. Het is zowel het eind- als het beginpunt van iets. De zomer is bijna op slag voorbij en je verbaast je over hoe snel die lome zomerdagen voorbij zijn gevlogen. En dan is er ook die eerste schooldag. Nieuwe gezichten, nieuwe meisjes en uiteraard ook de eerste grote liefde. Dat overvalt je dan zomaar, en je kan enkel maar meegaan in die sfeer. Het zit allemaal vervat in ‘September’, met een zekere nostalgie over dagen die nooit meer terugkomen.”

Het album is volgens Kowlier zo goed als af, al is het wachten tot eind maart voor de eigenlijke release. “Eigenlijk had ik alles wat vroeger klaar willen hebben, maar ik moet toegeven dat de lockdowns voor mij geen erg creatieve periode waren. Sommige collega’s vonden tijdens de lockdowns rust en inspiratie, maar voor mij was dat niet echt het geval. Het was stil op straat, maar het was ook stil in mijn hoofd. Akkoord, er was wel meer vrije tijd, maar tijd om te schrijven vind ik altijd, corona of niet. Een tweede reden voor de vertraging is dat we de plaat ook op vinyl willen uitbrengen. De vraag naar vinyl is enorm, waardoor we wat meer geduld moeten hebben.”

Snelle klik

‘September’ is geproducet door Wouter Van Belle en werd ingespeeld door de vaste begeleidingsband van Kowlier. “We hadden erg lang niet samengespeeld, maar van zodra we in de studio doken en Karel (De Backer, de drummer - nvdr.) aftikte, leek het alsof we pas de dag voordien van elkaar afscheid hadden genomen. Onvoorstelbaar hoe snel het allemaal weer in elkaar klikte. Dat was echt een heel fijn gevoel.”

Flip Kowlier brengt in het voorjaar van 2022 een nieuw soloalbum 'September' uit, waarvan je hier de cover ziet.

Flip Kowlier