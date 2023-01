Conner Rousseau te gast op nieuwjaarsreceptie Vooruit Izegem

Roeselare Automotive Group opent in Roeselare allereer­ste Brute Store van Europa: “Geen confectie maar echte haute couture”

Automotive Group opent langs de Meiboomlaan de allereerste Brute Store van Europa. Brute is een Nederlands automerk dat de nieuwste versie van de Jeep Wrangler volledig personaliseert volgens de dromen en wensen van de klant. “We snijden hiermee een nichemarkt aan, maar er is zeker een doelgroep voor in de regio”, zeg Emmanuel Van Poucke, siteverantwoordelijke van Automotive Roeselare.

16 januari