Christoff zingt in Izegem ten voordele van Make-a-Wish

Make-a-Wish staat in voor het vervullen van wensen van zieke kinderen. Om hun werking een duwtje in de rug te geven komt zanger Christoff op 1 mei om 17 uur in De Leest in de Sint-Jorisstraat 62 optreden. Info en tickets via marleen.verschuere@makeawish.be of 0476/51.02.71 of westvlaanderen@makeawish.be. De opbrengst van het concert gaat integraal naar Make-a-Wish Belgium voor het realiseren van de wensen van zieke kinderen. Tickets kosten 45 euro en zijn ook te koop via de webshop van stad Izegem.