Chris wil zwaarste ultramarathon ter wereld lopen voor goede doel: “620 kilometer door ijslandschap”

Roeselare Patrick Keysabyl is Pedago­gisch ICT-coördina­tor van het jaar

Een week nadat hij met pensioen ging is Patrick Keysabyl door de Vlaamse ICT-coördinatorenliga Vicli uitgeroepent tot Pedagogisch ICT-coördinator van het jaar. Keysabyl was tot begin deze maand aan de slag als leerkracht in de Oekense vrijebasisschool De Ark en als ICT-coördinator van scholengroep Arkorum. Hij wordt gezien als pionier op vlak van ICT op school en kreeg al in 1991 ruimte om aan ICT te werken. Patrick is eveneens de bezieler van Triangel vzw die de de computer als educatief instrument promoot in het basisonderwijs.

8 februari