CD&V-burgemeesters behouden vertrouwen in engagement Jambon nadat die Ventilus bovengronds “het meest realistische” scenario noemt

Izegem / Lichtervelde / Ardooie / LedegemHet debacle tussen CD&V en de andere meerderheidspartijen binnen de Vlaamse regering over de kinderbijslag is nog niet goed en wel verteerd of er dient zich met Ventilus al een andere potentiële splijtzwam aan. In een interview met De Tijd zegt minister-president Jambon nu al dat een bovengrondse optie hem het meest realistisch lijkt. De CD&V-burgemeesters uit onze streek zijn daar alvast niet van de wijs door te brengen.

Lees alles over Ventilus in ons dossier.

De Duitse professor Westerman heeft nog tot 4 november de tijd om een ‘dubbelcheck’ in het Ventilus-dossier uit te voeren. Zijn taak bestaat er uit om te controleren of een ondergrondse verbinding op gelijkstroom wel degelijk kan. In een interview met De Tijd blikt Jambon al even vooruit. “Het meest realistische lijkt mij inderdaad de bovengrondse optie, omdat het technisch niet echt haalbaar is om de lijn ondergronds te steken”, aldus Jambon. “Als het al zou lukken, is de kans groot dat die optie heel duur blijkt, wat de elektriciteitsfactuur alleen maar doet stijgen.

Voelen de CD&V-burgemeesters uit eigen streek op basis van die uitspraak de bui al hangen? Bart Dochy, partijgenoot en spreekbuis van de burgervaders wiens gemeente langs een mogelijk traject ligt, blijft evenwel positief. “Het zou eigenaardig zijn als de minister-president al berekeningen heeft gezien, terwijl netbeheerder Elia die zelf nog niet ten gronde heeft gemaakt”, reageert hij. “ Als hij een voorstander van de voorgestelde stralingsnorm is en die wordt geïmplementeerd, dan worden we op een of andere manier sowieso al geconfronteerd met extra kosten, of het nu boven – of ondergronds wordt. Ook naar onderhoud toe is geld vereist, om over de onteigening van woningen en het afbakenen van een ‘gezondheidsperimeter’ nog niet te spreken. “

“Ik geloof nog steeds dat er op een eerlijke manier met deze procedure wordt omgegaan en dat iedereen zal wachten op de resultaten van de aangestelde prof voor we aan conclusies toe zijn. Ik heb er vertrouwen in dat de Vlaamse regering op dat vlak zijn engagement zal nakomen. Al zullen we uiteraard moeten zien hoe serieus die studie genomen wordt. Is dat niet zo, dan zullen er een karrenvracht aan procedures door burgerplatformen opgestart worden.

