Capucine (9) maakt allermooiste strandbloem en sleept zo kampioenstitel in de wacht

Geëvacu­eerd op 18de verjaardag wegens tyfoon, maar toch blikt Lotte positief terug op Wereldjam­bo­ree in Zuid-Ko­rea: “Belevenis van mijn leven”

Lotte Callewaert van Scouts en Gidsen Sint-Joris Izegem is sinds zondagavond terug van de Wereldjamboree in Zuid-Korea. De 25ste editie van het grootste scoutskamp ter wereld werd geplaagd door organisatorische gebreken en een hittegolf en moest uiteindelijk zelfs geëvacueerd worden door een naderende tyfoon. “Die evacuatie viel net op mijn 18de verjaardag”, zegt Lotte, die tijdens de Wereldjamboree zelfs even in een rolstoel belandde.