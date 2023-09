Buurtcomité Bosmolens pakt uit met twaalfde buurtreceptie: wie blijft het langst zitten op rodeostier?

Ruim 5.000 muzieklief­heb­bers sluiten zomer af op TRAX Festival

De 12e editie van Trax Festival was opnieuw een schot in de roos. Optredens van onder andere Flip Kowlier, The Hickey Underworld, Glints en Majé brachten zaterdag dik 5.000 mensen op de been voor het gratis stadsfestival.