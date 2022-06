Buurman slaat alarm bij terrasbrand op plat dak van woning

Het was rond 4.15 uur dat de Izegemnaar wakker werd door vreemde geluiden. Toen de man buiten keek aan de achterzijde van zijn woning, zag hij dat er brand was bij z’n naaste buren. Hij sloeg onmiddellijk alarm, de brandweer werd gebeld. Bij aankomst stelden de blussers vast dat een deel van een houten terras op het dak van een achterbouw in brand stond. Mogelijk was dat het gevolg van een slecht gedoofde sigaret die is blijven smeulen en zo op de duur oververhitting en brand veroorzaakte. Het vuur was in een handomdraai geblust. De schade bleef beperkt maar de bewoners hadden wel geluk. Een elektrisch rolluik was al helemaal vernield maar de vlammen sloegen niet naar binnen via het openstaand schuifraam achter dat rolluik. Bij de buren is de achtergevel gedeeltelijk zwartgeblakerd.