Burgerplatformen bezorgd over uitspraken Demir over Ventilus in de Tafel van Vier

De burgerplatformen maken zich vooral zorgen over de stralingsnormen waar de minister naar verwees. “Er is inderdaad een voorstel om een maximale kortstondige belasting van 100 microtesla op te nemen in Vlarem, maar die norm is er nog niet. Erger is dat de minister geen woord zegt over de beloofde norm van 0,4 microtesla voor langdurige blootstelling. In het wetsvoorstel lezen we bovendien dat het beloofde permanente meetsysteem alleen voor de toezichthouder ter beschikking zal zijn. Over de beloofde compensaties tot slot werd de beslissing doorgeschoven naar de federale regering, die ze dan ook weer doorgeschoven heeft naar de CREG. Nul op drie wat beloftes betreft.” Nog volgens de burgerplatformen is de kans onbestaande dat Ventilus snel opgelost wordt. Ze pleiten ervoor alsnog het dossier opnieuw te starten en te kiezen voor een volledig ondergronds traject.