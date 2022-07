Burgemeester en inwoners De Plataan rijden hun eigen Tour de France

“Het opzet is dat we telkens van 14 tot 16.30 uur de fietsen draaiende houden om zo de nodige sponsoring binnen te halen. Er wordt gefietst op aangepaste traptoestellen, maar ook op heuse koersfietsen op rollen”, vertelt directeur Bas Kindt. “Als we de uitdaging elke dag halen, dan worden we gesponsord voor onze inspanningen door wasserij Dumoulin, Apotheek Thomas, Bekafun, Apotheek Degezelle, Eurochair, Vanassche, Poco Loco, ijsjes Jo Vansteenkiste, Gerni wijnen, oliebollen Verdure-Castelain en elektro Vervaeke. Er is telkens wat randanimatie voorzien, er worden hapjes en drankjes aangeboden en de fietsers kunnen tijdens het fietsen de koers volgen op groot scherm. De opbrengst van dit alles gaat naar de aankoop van een BeleefTV voor onze bewoners”, legt directeur Bas Kindt uit.