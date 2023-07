Buien met regen, maar soms ook zon in Izegem vandaag

Gastrobar Vonk pakt uit met pop-up in pluktuin: “Zomers dineren op een sublieme locatie”

Het beste van twee werelden bundelen. Dat is wat gastrobar Vonk uit Kachtem en pluktuin In’t Wilde Weg willen doen door hun culinaire en natuurlijke werelden samen te laten smelten. Tijdens enkele dagen in de zomervakantie komt chef Bart Hoornaert een vijfgangendiner in open lucht koken, met kruiden die hij al die tijd in de pluktuin heeft laten groeien.