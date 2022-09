Brouwerij Vanhonsebrouck investeert één miljoen euro in nieuwe biertanks

“Dit jaar stevenen we af op een groei van 15% ten opzichte van 2021”, weet brouwmeester Hans Mehuys. “We verwelkomden nieuwe exportmarkten en de vraag naar onze speciaalbieren steeg ook op bestaande markten. De groei is eveneens te danken aan het succes van onze blikken speciaalbier in de winkelverkoop en op evenementen.” In 2016 verhuisde de brouwerij naar een gloednieuwe site van 45 miljoen euro in Izegem. “Uitbreiden was geen optie in de oude brouwerij in Ingelmunster. Amper zes jaar later, waarvan twee coronajaren, volstaat onze huidige capaciteit niet meer om aan de stijgende vraag te voldoen. De extra tanks zijn goed voor 25.000 hl extra capaciteit. Na de plaatsing volgt de integratie in ons machinepark. Vanaf half oktober zullen de tanks operationeel zijn voor gisting en lagering van onze speciaalbieren. Het plan is om daarna nog eens drie extra tanks te plaatsen. Opnieuw goed voor 25.000 hl extra capaciteit.”