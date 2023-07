Brouwer Xavier Vanhonsebrouck benoemd tot Officier in de Kroonorde

Dertiende Natourcri­te­ri­um is terug schot in de roos: “Als je met zo’n kampioenen aan de start kan staan, dan is dat voor het publiek puur genieten”

Dit keer geen Wout Van Aert, geen helikopter en geen groene truitjes in het publiek, maar de dertiende editie van het Dovy Natourcriterium bracht wel opnieuw heel wat wielerliefhebbers op de been. Met onder meer Jasper Philipsen aan de start, het afscheid van Jens Debusschere en enkele grote namen van weleer in de nieuwe Gentlemen Classic meer dan genoeg ingrediënten voor een wielerhoogdag voor Roeselare.