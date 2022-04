Bromfietsster (17) gewond na uitwijkmanoeuvre voor auto in Izegem

Izegem Op huizen­jacht... op de Bosmolens in Izegem: “Weg van de drukte maar met zo goed als alle voorzienin­gen”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op stap met een lokale immomakelaar. Deze week trekken we naar de Bosmolens in Izegem, samen met Jeroen Ghilgemijn (43) van projectontwikkelaar Hemaflat. Geboren en getogen op de Bosmolens én ook zijn kantoor is er gevestigd. “De Bosmolens, dat is mijn heimat, maar ook een deel van mijn werkterrein vol nieuwe ontwikkelingen”, klinkt het enthousiast. “De verankering met Izegem en de buurt is groot.” Lees meer over vastgoed in West-Vlaanderen in ons dossier.

15 april