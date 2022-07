Bromfietser (16) zwaargewond na klap tegen auto aan Frunpark Izegem

Lendelede / Ingelmunster Liliana (83) overleed na val uit bed in woonzorg­cen­trum, zorgkundi­ge probeerde fout te verdoeze­len: “Ze legde mama terug in bed en wiste de bloedspo­ren uit”

Liliana Serpieters (83) uit Ingelmunster overleed in maart vorig jaar nadat ze uit haar bed was gevallen in het woonzorgcentrum in Lendelede. De dementerende vrouw liep daarbij een zware hoofdwonde op. Een 20-jarige zorgkundige legde de vrouw terug in bed en wiste de bloedsporen uit. Pas na het overlijden van Liliana ging de zorgkundige over tot bekentenissen. De raadkamer in Kortrijk oordeelde dat ze schuldig is aan onopzettelijke doding, maar een veroordeling is niet aan de orde. De familie van Liliana gaat in beroep. “Wij gaan door tot er gerechtigheid is”, vertelt dochter Nadia (53).

