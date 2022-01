Broer van Vlaams parlementslid valt in diepe put naast opgebroken voetpad: cafégangers springen man achterna en redden zijn leven

IzegemBij een vreemd ongeval op de Korenmarkt in Izegem is dinsdagavond Piet Sintobin (58) levensgevaarlijk gewond geraakt. De broer van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) was op weg naar huis en viel in een diepe put aan nutswerken. Het kostte de brandweer heel wat moeite om het slachtoffer te evacueren.

Piet Sintobin was dinsdagavond iets gaan drinken met een vriend. Toen de twee even later naar huis gingen, liepen ze op de Korenmarkt over enkele houten platen die boven een opgebroken voetpad lagen. Sintobin, die vrij slecht te been is, verloor echter zijn evenwicht. Volgens het parket doordat de planken het begaven. Piet viel in een diepe put, op de plek waar behalve het voetpad ook een deel van de openbare weg opgebroken is. Een plastic nadar, die naast de plankenvloer en de opgebroken put stond, viel op het slachtoffer.

Bewustzijn verloren

Sintobin, een volksfiguur en goed gekend in het Izegemse uitgaansleven, belandde anderhalve meter diep in de put, maar kwam met zijn gezicht in de modder terecht. Zijn vriend zocht onmiddellijk hulp in een café vlakbij. Twee klanten repten zich naar buiten en sprongen in de put. Ze konden Piet Sintobin met zijn hoofd boven de smurrie houden, maar even later verloor de man het bewustzijn. In de put waren op een meter diepte verschillende nutsleidingen al blootgelegd, waar het slachtoffer tussen was gesukkeld. Daarom kostte het de brandweer veel moeite om de 58-jarige Izegemnaar naar boven te halen.

In levensgevaar

Eens de vrijgezel geëvacueerd was, werd hij ter plaatse gereanimeerd. Hij had opnieuw een hartslag toen hij naar AZ Delta in Rumbeke werd overgebracht, maar zijn toestand was wel levensbedreigend. De politie onderzoekt het ongeval. Daarbij wordt ook nagegaan of de plaats van het ongeval voldoende beveiligd was. Dat laatste wil ook de familie van het slachtoffer uitgeklaard zien. “We zijn aangeslagen en in de eerste plaats bezorgd over de kritieke toestand waarin Piet nu verkeert. Tegelijkertijd willen we graag weten hoe dit is kunnen gebeuren en of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd”, reageert broer Stefaan. “Uit getuigenissen van omwonenden en uit de verslaggeving van het ongeval kunnen we alleen maar opmaken dat de diepe put onvoldoende beveiligd was. Blijkbaar zou er alleen sprake zijn van een rood-wit lint en enkele houten planken over de put. Dat lijkt ons onvoldoende.”

