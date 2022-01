Broer van Vlaams parlementslid sterft na val in diepe put naast opgebroken voetpad: “Dit ongeval had nooit mogen gebeuren”

IzegemBij een vreemd ongeval op de Korenmarkt in Izegem is dinsdagavond Piet Sintobin (58) levensgevaarlijk gewond geraakt. De broer van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) was op weg naar huis en viel in een diepe put aan nutswerken. Het kostte de brandweer heel wat moeite om het slachtoffer te evacueren. Ondanks de beste zorgen is Sintobin woensdagnamiddag overleden aan zijn verwondingen. “Hartverscheurend", vindt Henk Verbeke, die samen met een andere man in de put sprong om te vermijden dat het slachtoffer zou stikken in het slijk.

Piet Sintobin was dinsdagavond iets gaan drinken met Rik Terryn, sinds jaar en dag een vriend van hem. Toen de twee even later te voet naar huis gingen, liepen ze op de Korenmarkt over enkele houten platen die voor een leegstaande woning boven een opgebroken voetpad lagen. “Ik zei nog tegen Piet dat hij zo dicht mogelijk tegen de gevel moest lopen omdat die houten platen me niet al te stabiel leken”, vertelt de 74-jarige voormalige zaakvoerder van de Izegemse Melkcentrale. “Maar net op dat moment verloor Piet, die vrij slecht te been is, zijn evenwicht en viel hij in de put.” Volgens het parket gebeurde dat toen de houten planken het begaven. Een plastic nadar, die naast de plankenvloer en de opgebroken put stond, viel op het slachtoffer.

Bewustzijn verloren

Sintobin, een volksfiguur en goed gekend in het Izegemse uitgaansleven, belandde anderhalve meter diep in de put, maar kwam met zijn gezicht in de modder terecht. “Ik geraak hier niet meer uit”, riep hij naar zijn vriend Rik. Die zocht onmiddellijk hulp in een café vlakbij. Twee klanten repten zich naar buiten en sprongen zonder veel nadenken in de put. Ze konden Piet Sintobin met zijn hoofd boven de smurrie houden, maar even later verloor de man het bewustzijn. In de put waren op een meter diepte verschillende nutsleidingen blootgelegd, waar het slachtoffer tussen was gesukkeld. Daarom kostte het de brandweer veel moeite om de 58-jarige Izegemnaar naar boven te halen.

Volledig scherm Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), de broer van slachtoffer Piet Sintobin, op de plaats van de feiten in Izegem. © Hans Verbeke

In levensgevaar

Eens de vrijgezel geëvacueerd was, werd hij ter plaatse gereanimeerd. Met succes, want Piet Sintobin had opnieuw een hartslag toen hij naar AZ Delta in Rumbeke werd overgebracht. Zijn toestand was evenwel levensbedreigend. De politie onderzoekt het ongeval. Daarbij wordt ook nagegaan of de plaats van het ongeval voldoende beveiligd was. Dat laatste wil ook de familie van het slachtoffer uitgeklaard zien. “We zijn aangeslagen en in de eerste plaats bezorgd over de kritieke toestand waarin Piet nu verkeert”, klonk het woensdagmorgen. “Hij wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. Tegelijkertijd willen we graag weten hoe dit is kunnen gebeuren en of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd”, reageert broer Stefaan. “Uit getuigenissen van omwonenden kunnen we alleen maar opmaken dat de diepe put onvoldoende beveiligd was. Blijkbaar zou er alleen sprake zijn van een rood-wit lint en enkele houten planken over de put. Dat lijkt ons lang niet voldoende.”

Quote Dit ongeval had nooit mogen gebeuren. De beveili­ging was zo gebrekkig als iets, het leek in de sterren geschreven dat het zou mislopen. Henk Verbeke, probeerde Piet Sintobin te redden

Nu wel veilig

Woensdagnamiddag kwam dan plots het bericht dat Piet Sintobin bezweken was aan zijn verwondingen. “Hartverscheurend nieuws”, zegt Henk Verbeke (51), die dinsdagavond zonder aarzelen in de put sprong waarin het slachtoffer was gevallen. “Samen met een kennis probeerde ik hem uit de put te tillen maar dat was onbegonnen werk. We zagen ook bijna geen steek, zo donker was het. Piet smeekte om hulp. Maar meer dan zijn hoofd ophouden om te vermijden dat hij zou stikken in het slijk konden we niet doen. Na de reanimatie hadden we een voorzichtig goed gevoel. Opnieuw hartslag, dat was geen slecht teken. Maar tegelijk wisten we dat het een dubbeltje op z’n kant kon worden. We leven mee met zijn familie. Anderzijds: dit ongeval had nooit mogen gebeuren. De beveiliging was zo gebrekkig als iets, het leek in de sterren geschreven dat het zou mislopen. Nu (woensdag, red.) is het wel veilig gemaakt, na de feiten. Maar voor Piet komt dat helaas te laat.”

Volledig scherm Samen met een kennis sprong Henk Verbeke (51) dinsdagavond zonder aarzelen in de put waarin Piet Sintobin was gevallen. © Henk Deleu

Volledig scherm Het kostte de brandweer heel wat moeite om het slachtoffer uit de te evacueren uit de put op de Korenmarkt in Izegem. © Hans Verbeke