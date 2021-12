Brasserie zoekt eigenaar van… kunstgebit

Emelgem “Met teddybeer als ‘mondmas­ker­maatje’ gaat het net iets makkelij­ker”: leerlingen maken het beste van mondmasker­plicht vanaf 6 jaar

De mondmaskerplicht op school voor kinderen vanaf 6 jaar is niet overal even rustig verlopen, maar in Prizma-basisschool Sint-Pieter in Emelgem was dat wel het geval. De tendens is duidelijk: nee, zo’n masker is niet fijn, maar kinderen en leerkrachten proberen er wel het beste van te maken. En als het moet zelfs met een teddybeer als ‘mondmaskermaatje’.

6 december