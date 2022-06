Brasserie Vintage op Grote Markt stopt onmiddelijk en zoekt overnemers

IzegemGrote verrassing in het Izegemse horecalandschap: brasserie Vintage stopt met onmiddellijke ingang. Het bekende eet- en knabbelcafé vindt niet voldoende personeel en dus gooien uitbaters Nico Reynaert, zijn vrouw Nathalie Verbeke en Kurt Naessens noodgedwongen de handdoek in de ring. Het trio is nog op zoek naar overnemers voor de bloeiende zaak.

De Vintage startte ooit als brasserie Vespa’Z, één van de vele horecazaken van Roeselarenaar Olivier Desmet. Later volgde de naamswijziging naar Vintage en in december 2019 namen Nico, Nathalie en Kurt de brasserie over. “We hadden van in het begin de intentie om de zaak en uitbating verder uit te bouwen, maar nooit om er zelf volledig in te staan”, verduidelijkt Nico. “Zelf hou ik er nog een voltijdse job bij Vandemoortele op na, terwijl Nathalie op het stadhuis van Izegem werkt. Kurt heeft ondertussen een nieuwe uitdaging gevonden in het uitbaten van sportcafé De Krekel aan het zwembad en werkt ook nog halftijds in woonzorgcentrum De Plataan.”

Het trio kon lange tijd op voldoende personeel rekenen, maar toen kwam corona. “De eerste lockdown volgde niet lang na onze overname en hakte er toch zwaar in”, erkent Nico. “We hebben nog geprobeerd ons staande te houden met takeaway-gerechten en dat lukte op zich vrij goed. Maar toen volgden enkele onverwachte personeelswissels. Onze eerste kok startte een eigen zaak in Wingene en ook de tweede kok werkt ondertussen zelfstandig. We zijn ondertussen aan onze vierde kok toe. We konden ons tussedoor ook wel behelpen met enkele flexi’s, maar ondertussen is het zeer moeilijk geworden om gekwalificeerd personeel te vinden. De laatste maanden moesten we zelf vaak inspringen of vakantie bij onze andere job opnemen om hier in de zaak te kunnen staan en dat is uiteraard ook niet de bedoeling. We zijn ook vijftigers en dus niet meer van de jongste en ook dat begint te wegen.”

Volledig scherm Het interieur van brasserie Vintage in Izegem. © rv

En dus hakten Nico en co het voorbije weekend de knoop door: woensdag 15 juni zou de laatste openingsdag van de brasserie worden. “Met spijt in het hart, want dit is en blijft een bloeiende zaak op een toplocatie”, meent Nico. “Alleen was het voor ons niet meer te bolwerken. Het is extra jammer dat dit net voor de Batjes gebeurt, maar we konden het niet maken hier twee jobstudenten te zetten en die dan de boel alleen te laten runnen. Dat zou gekkenwerk zijn. We moeten in de eerste plaats aan onszelf denken en wat broodnodige rust inbouwen.” Ondertussen staat de zaak over te nemen. “Er zijn heel wat troeven”, aldus Nico. “Van een topligging op de Grote Markt tot parking vlak voor de deur. Wie interesse heeft, mag altijd iets laten weten op info@brasserievintage.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.