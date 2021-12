Brasserie De Drie Gezellen vindt na half jaar eigenares van verloren kunstgebit terug: “Ze had de hoop al opgegeven, maar toen zag ze onze oproep”

IzegemEen opmerkelijk verloren voorwerp is terug terecht: het kunstgebit dat eind deze zomer in brasserie De Drie Gezellen gevonden is, is weer bij de eigenares.

Het was begin deze maand een opvallend nieuwtje in onze krant: uitbaatster Patricia Poix van brasserie De Drie Gezellen op het Patersdomein in Izegem was op zoek naar de eigenaars van enkele verloren voorwerpen, waaronder een… vals gebit. Dat had ze al in augustus op het terras van haar zaak gevonden, maar omdat niemand er naar kwam informeren, plaatste ze een oproep op sociale media.

Niet in de handtas

“Ondertussen is de rechtmatige eigenares gelukkig terecht”, reageert Patricia. “Het gaat om een dame van in de zeventig die hier geregeld met haar man over de vloer komt. Blijkbaar kan ze niet goed eten met haar kunstgebit in en dus had ze het even uitgedaan. Ze dacht dat ze de tanden in haar handtas had gestopt, maar ze vielen op de grond. Die dame dacht dat ze haar kunstgebit voorgoed kwijt was en had de hoop al opgegeven, tot het nieuws in de krant kwam. Enkele dagen later belde haar man en de dag zelf zijn ze er nog om gekomen.”

Volledig scherm Patricia Poix, de uitbaatster van tearoom/sfeercafé De Drie Gezellen. © Hans Verbeke

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Patricia een verloren gebit in haar zaak vindt. “Enkele jaren geleden is dat nog eens gebeurd, maar toen wist ik wie er aan dat tafeltje had gezeten en kon ik het gebit bij die mensen thuis gaan afgeven”, zegt ze. “Bij dit kunstgebit tastten we lange tijd in het duister. Even had er zich nog iemand gemeld die dacht dat de tanden van haar moeder waren die in nabijgelegen woonzorgcentrum ’t Pandje bleef, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. We zijn blij dat de rechtmatige eigenares, wier privacy we willen garanderen, nu toch opgedaagd is. En wij houden er natuurlijk een straf verhaal aan over. Het ging de voorbije weken al goed over de tongen, maar nu er een goede uitkomst is, blijft het wel een straffe anekdote”, besluit Patricia.