Brandweer ruimt oliespoor op langs Rijksweg (N36) in Izegem

Balletdan­ser Senna (18) breekt door oorlog prestigieu­ze opleiding in Rusland af: “Veiligste, maar zeker niet makkelijk­ste oplossing”

Balletdanser Senna Dewulf (18) uit Izegem is door de oorlogssituatie in Oekraïne uit Rusland vertrokken. Hij volgde er een opleiding aan de prestigieuze Vaganova Ballet Academy in Sint-Petersburg, maar omdat hij dreigde geïsoleerd te raken is hij naar België teruggekeerd. Het is al de tweede keer dat hij abrupt een schooljaar moet afbreken, nadat eerder de coronapandemie roet in het eten gooide.

2 maart