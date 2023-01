Brandweer op Cargillsite na technisch defect aan vrachtwagen

Izegem Lisa Grijspeert vervangt Jan Verbeke als N-VA-gemeente­raads­lid

Lisa Grijspeert (24) vervangt vanaf maandagavond Jan Verbeke als N-VA-gemeenteraadslid in Izegem. Lisa is Izegemnaar in hart en nieren en was jongerenkandidate op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

18:11