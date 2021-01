Brand zorgt voor zware schade aan jeugdhuis De Tunne in Izegem, onderzoek naar brandstichting

IzegemIn Izegem heeft een brand zaterdagnacht zware schade toegebracht aan jeugdhuis De Tunne. Het aanpalende Jeugd Ontmoetings Centrum (JOC) en het lokaal van schuttersvereniging De Bosseniers is gevrijwaard. Er wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting.

Volledig scherm Om de brand goed te kunnen bestrijden, moesten gaten in het dak gemaakt worden. © LSI

Iets voor middernacht begon het alarm van het JOC in de Krekelstraat te loeien. De brandweer van de zone Midwest repte zich naar de jeugdsite. Ter plaatse werden ze meteen met vlammen in het jeugdhuis geconfronteerd. Zowel aan de voor- als achterkant voerden de brandweermannen een aanval uit. Ze slaagden er grotendeels in uitbreiding naar het JOC, de feestzaal, de bureaus en vergaderlokalen van de Izegemse jeugddienst en de schuttersgilde te voorkomen.

Volledig scherm Leden van jeugdhuis De Tunne kwamen tijdens de bluswerken een kijkje nemen. © LSI

Moeilijk coronajaar

Jeugdhuis De Tunne en de stapelruimte met hun materiaal lijkt het zwaarst getroffen. “Een echt goed zicht op de schade hebben we nog niet”, klonk het amper een uur na het ontdekken van de brand bij ondervoorzitter van de vzw jeugdhuis De Tunne Lander Albrecht. “Activiteiten zijn er de voorbije weken door de coronacrisis niet meer geweest. Om zo zuinig mogelijk te zijn was ook de elektriciteit grotendeels uitgeschakeld. Dit zal ongetwijfeld een zware tegenslag zijn voor onze vzw in een al moeilijk coronajaar. Het gebouw, een opgeknapte schuur, is dan wel eigendom van de stad, de inboedel is van ons.” Het jeugdhuis kende in 2011 dankzij vrijwilligers een nieuwe start. Door de coronacrisis kon alleen in september met Soirée Rosé XL een kleinschaliger evenement plaatsvinden.

Volledig scherm De brandweer viel de brand ook aan de achterkant van het jeugdhuis door het dak aan. © LSI

Onderzoek naar brandstichting

Het vuur lijkt op het eerste zicht ontstaan aan de buitenluifel aan de voorkant van De Tunne. Tijdens de bluswerken moest die luifel er ook volledig aan geloven. In het dak van het schuurgebouw waar De Tunne een onderkomen had, waren heel wat gaten gebrand. De politie van de zone Riho stelde een perimeter rond de site in. Er zal onderzocht worden of er sprake is van brandstichting. Dat zal samen met een branddeskundige van het Kortrijkse parket gebeuren. Wie in de buurt van de site rondliep, werd geïdentificeerd en gecontroleerd. Ook camerabeelden op de jeugdsite zullen onderzocht worden. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) kwam ter plaatse poolshoogte nemen.

Volledig scherm Vanop een ladderwagen werd de brand aan de voorkant van het jeugdhuis bestreden. Burgemeester Bert Maertens overlegt op de voorgrond met de politie. © LSI

Schutterslokaal gevrijwaard

De aanpalende gebouwen van het JOC en schuttersvereniging Koninklijke Gilde Bosseniers bleven grotendeels gespaard. “Ik heb van zodra ik hoorde van de brand toestemming gevraagd aan de politie om de nachtklok te doorbreken en ben een kijkje komen nemen”, aldus bestuurslid van De Bosseniers Roderick Gors. “Onze gildekantine Het Bossenhof bleef gelukkig gevrijwaard.”

Volledig scherm Een brandweerman aan de slag aan de achterkant van het jeugdhuis in Izegem. © LSI

Volledig scherm De brand ging in de mist met een grote rookontwikkeling gepaard. © LSI