Brand in brouwerij Vanhonsebrouck blijkt vals alarm

De brandweer repte zich zondagavond omstreeks 19.20 uur massaal naar brouwerij Vanhonsebrouck in Emelgem. Er was een melding binnengelopen dat er brand was in de brouwerij. Ter plaatse bleek het gelukkig om vals alarm te gaan.