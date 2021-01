Brand die jeugdhuis De Tunne vernielde, werd aangestoken: “Verschrikkelijk dat iemand hiertoe in staat is”

Roeselare Geen deur-aan-deurcontro­les tijdens de feestdagen

23 december Het worden ongewone feestdagen en het naleven van de coronamaatregelen is en blijft heel belangrijk. De politie houdt in Roeselare een stevig oogje in het zeil, maar volgens burgemeester Kris Declercq (CD&V) zijn deur-aan-deurcontroles niet aan de orde. “De reguliere en de coronaploegen worden ook verder ingezet tijdens de kerst- en feestdagen, met prioriteit voor de samenscholingen en mondmaskerplicht op het openbaar domein en de handhaving van het verbod op verplaatsingen na middernacht”, zegt de burgemeester. “ Er wordt niet actief aan de deuren gemonitored, maar bij meldingen of zichtbare elementen komt de politie steeds ter plaatse om de wet toe te passen in geval van overtreding.”