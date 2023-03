Brand achter woning loopt uit de hand: “Gelukkig kon ik met emmers water het vuur doven”

Pascal Hollevoet sloeg zondag rond 20.30 uur alarm nadat iets verderop in zijn straat brand was ontstaan. Dat gebeurde in de Molenweg, een straatje tussen de Nederweg en de Roeselaarsestraat in Izegem. “Mijn vrouw en ik hadden buiten een gloed gezien en toen we gingen kijken, zagen we dat er metershoge vlammen waren aan een houten omheining achter de woning van een jong koppel. De brand was zo hevig dat ik vreesde voor uitbreiding.” Intussen was ook het jonge koppel naar buiten gekomen, nadat ook zij de brandweer hadden gebeld.