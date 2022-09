Tom en Jurgen nemen brasserie Vintage over en maken er eethuis en tearoom Grote Markt van

Izegem Welk lerarente­kort? 18 leerkrach­ten gezocht én gevonden bij IdP Prizma Izegem: “Nu alleen hopen dat er niemand uitvalt, want de reserve­bank is leeg”

Liefst 2.400 vacatures stonden er nog open, twee weken voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar in Izegem start Campus IdP van scholengroep Prizma straks met achttien (!) nieuwe leerkrachten. Alle vacatures zijn ingevuld. Directeur Piet Pieters blijft er bescheiden bij, maar geeft wel toe dat het niet evident was om al dat nieuwe personeel te vinden. “Ik ben in december beginnen zoeken en heb alle vacatures kunnen invullen. Het was een kwestie van bij de pinken te zijn.”

