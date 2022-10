't Kringske lanceert armoedewandeling 'In onze schoenen'

De officiële ingebruikname gebeurt op zondag 16 oktober. Iedereen is welkom om rond 10 uur de wandeling op de Melkmarkt te starten. Op zes stopplaatsen gaat ‘t Kringske dieper in op de kloven en ontdek je via getuigenissen hoe mensen in armoede hiermee omgaan. Een kunstwerk op iedere stopplaats probeert dit ook artistiek kracht bij te zetten. Na 16 oktober vind je op de website www.tkringske.be het wandelplan en de informatie over de stopplaatsen terug. Ook de historiek van de stopplaatsen en foto’s van de kunstwerken kan je daar terug vinden.