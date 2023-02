STiP en Groen bezorgd om staat van Izegemse zwembad: "Dreigt er net als in Tielt een sluiting?"

“Afbraak was de enige optie en de budgetten voor een instandhouding bedroegen meer dan één miljoen euro. Op vandaag zien we helaas geen zo’n budgetten en horen we niets over een masterplan sport. Als we dan horen dat het zwembad in Tielt door zijn gebrekkige staat de deuren moet sluiten, dan maken we ons grote zorgen. Zeker als je weet dat het Izegemse zwembad van hetzelfde bouwjaar 1974 is.” Groen sluit zich daar bij aan. “Hoe realistisch is zo’n scenario hier en welke garanties kan het bestuur ons geven?” aldus raadslid Balder Clarys.