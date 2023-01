Kunstwerk over Herman Roelstraete krijgt plaatsje in kunstacademie

“Herman Roelstraete was een componist, dirigent en muziekhistoricus en hij was ook directeur van de Vrije Muziekacademie van 1950 tot 1977”, verduidelijkt cultuurschepen Kurt Himpe. “Er is dus een bijzondere link tussen de stad Izegem en Herman Roelstraete. Er is een plein in de stad naar hem vernoemd en ook het auditorium in de Izegemse Kunstacademie draagt zijn naam. In de inkomhal van het auditorium zijn er al aan hem gerelateerde kunstwerken opgehangen en opgesteld, onder andere eerdere schenkingen. We zullen nu ook een plaats zoeken in de Kunstacademie voor het geschonken kunstwerk”, besluit Kurt Himpe.