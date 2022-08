Jef strikte grote namen als Het Anker en Boon om bier mee te brouwen: “Samen onze rijke Belgische biercultuur promoten”

EmelgemJef Pirens van brouwerij d’Oude Maalderij is er in geslaagd enkele grote spelers uit de bierwereld samen te laten werken voor zijn nieuwste project ‘Brewmance: Mash of the Classics’. Brouwerijen als Boon, Het Anker en Het Nest ontwikkelden met hem een uniek recept en komen bij hem ook dat bier brouwen. “Ons doel? Klassiekers op artisanale wijze benaderen om daarmee de gemiddelde bierliefhebber te verwennen”

Twee brouwers die samenwerken, dat hoor je wel vaker. Maar zes grote spelers uit de sector die elk een eigen bier op een andere locatie – in dit geval d’Oude Maalderij in Emelgem - komen brouwen, da’s van een andere grootorde. Die pluim mag Jef Pirens op zijn hoed steken. Het voorbije jaar werkte hij hard achter de schermen om zijn project ‘Brewmance: Mash of the Classics’ te realiseren.

Voor bierliefhebber

“Geheel nieuw is het niet, maar nu is de schaal helemaal anders”, zegt hij. “Vorig jaar heb ik met zes kleinere brouwers als Alvinne en ’t Verzet ‘Brewmance: Mash of the Titans’ uitgewerkt. De formule was dezelfde als diegene die ik nu hanteer: de brouwers werken met mij een nieuw recept uit en komen dan elk om beurt hun bier bij en met mij brouwen. Het uitgangspunt is vrij eenvoudig: “Samen onze rijke Belgische biercultuur promoten. Tonen dat concurrentie geen factor is en dat we samen mooie dingen kunnen maken. Waar we bij het vorige Brewmance-project de bierkenners in gedachten hadden, mikken we nu op de gemiddelde bierliefhebber. Iemand die graag bier drinkt, maar er niet noodzakelijk alles van weet.”

Quote “Met elk van hen heb ik een recept ontwikkeld, met als voorwaarde dat het iets moest zijn waarmee ze uit hun comfortzo­ne treden. Ze moesten iets maken dat nog niet in hun gamma zit, maar er wel een knipoog naar geeft. Jef Pirens, d’Oude Maalderij

Jef had van bij de start een verlanglijstje van grotere brouwers in gedachten. “En ik ben blij dat ze mee de sprong gewaagd hebben”, zegt hij. “Het was niet altijd eenvoudig om hen te overtuigen of te benaderen. Een mailtje volstaat niet. Gelukkig kon ik de nodige contacten leggen via de Gilde der Belgische Brouwers, waar ik ook lid van ben. Zo trok ik op een dag mijn stoute schoenen aan en vroeg ik na een bijeenkomst aan Frank Boon van de gelijknamige brouwerij om samen een pint te gaan drinken. Zo kon ik hem rustig alles uitleggen.”

Van English Porter tot witbier

Niet alleen Boon, maar ook Het Anker uit Mechelen, De La Senne uit Brussel, Dilewyns (Vicaris) uit Dendermonde, Lupulus uit Gouvry, maar ook Het Nest uit Turnhout doen mee. “Brouwerijen met een reputatie en dan is het uiteraard fijn te merken dat ze mee op de kar willen springen”, zegt Jef. “Met elk van hen heb ik een recept ontwikkeld, met als voorwaarde dat het iets moest zijn waarmee ze uit hun comfortzone treden. Ze moesten kortom iets maken dat nog niet in hun gamma zit, maar er wel een knipoog naar geeft. Zo gaat Boon voor een English Porter van 5 % omdat die ver staat van de geuzes en lambieks die ze er normaal maken. Tarwe, waar Boon mee werkt, zit normaal niet in een Porter en gaan we er nu wel in verwerken. Met Vicaris maak ik dan weer een witbier, waar normaal een zeste van sinaas en koriander in zit, maar wij gaan daar gedroogde kruiden als citroenverbana en bergamot in verwerken. Artisanale benaderingen van klassiekers, dus.”

Al dat lekkers wordt momenteel gebrouwen in Emelgem. “Alle brouwers komen elk om beurt naar hier om dat bier samen te maken”, zegt Jef. “Begin december lanceren we die zes bieren dan in een gelimiteerde sixpack, met een oplage van 2.500 tot 3.000 stuks. De kostprijs bedraagt 25 euro. De verdeling gebeurt door partners van Poseidon Beers en het zal de bedoeling zijn om ook vooraf te kunnen intekenen.

Willekeurige dop

Leuk extraatje: om de samenwerking extra in de verf te zetten komt er op elk flesje een willekeurige dop uit één van de brouwerijen te zitten. “Je weet dus nooit welke dop op welk flesje terecht zal komen”, zegt Jef. “Een mooi voorbeeld van de samenwerking die we met dit project voor ogen hebben.”

Meer info op de Facebookpagina Brewmance: Mash of the Classics.

