Izegemse brandweer ontdekt historische documenten in oude kast en schenkt ze aan stadsarchief

“Tijdens opruimwerken in de kelders botsten we op een kast vol oude documenten”, verduidelijkt postoverste Johan Dermaut van de Izegemse brandweer. “Na wat grasduinen in de stapels papier bleek dat het gaat om stukken die soms meer dan honderd jaar oud zijn. Een bezoek van de archiefschepen zorgde al snel voor een oplossing voor de stukken.”

De Izegemse brandweer bestaat al 192 jaar, maar zover gaan de documenten niet terug . “We hebben bijvoorbeeld wel een stamboek met waardevolle informatie over de indiensttredingen, promoties en eretekens van de brandweermannen terug gevonden”, zegt Johan. “De eerste brandweer man die vermeld is blijkt schoenmaker Frans Bral te zijn, die in 1933 een eerste aantekening in dat stamboek maakte.”

Een van de historische documenten die de Izegemse brandweer terug vond.

Tentoonstelling

Verder vond de brandweer nog kasboeken met ontvangsten en uitgaven, facturen voor brandweermateriaal en interventiekledij, cursussen, enz...”Ik voelde me als een kind in een speelgoedwinke toen de overste mij de ontdekking toonde,” glimlacht schepen Kurt Himpe. “Ook bij de intergemeentelijk erfgoeddienst zijn ze in hun nopjes. Zo is het goed mogelijk dat museum Eperon d’Or op basis van dit materiaal een expo kan opzetten rond de link tussen de brandweer en schoenmakers, denk maar aan de grote brand bij schoenfabriek Tanghe.

Mogelijke publicaties

De archiefstukken geven ook een interessante inkijk op de periode rond de Tweede Wereldoorlog en de voorbereidingen die moesten getroffen worden. “Zoals richtlijnen over de mobilisatie, lijsten van vrachtwagens in Izegem die konden opgeëist worden als er noodsituaties waren en de bevolking moest geholpen worden. We vonden ook terug dat brandweermannen onder geen beding hun fiets aan de bezetter mochten afgeven zodat ze er nog mee naar de kazerne konden rijden als er ergens brand was. Deze documenten zijn echt van onschatbare waarde en kunnen belangrijke bronnen zijn voor studiewerk en publicaties”, aldus de schepen. “In het stadsarchief kunnen we kijken om alles in optimale omstandigheden te bewaren, te inventariseren en indien nodig ook te digitaliseren.”

Archiefschepen Kurt Himpe (N-VA) en postoverste Johan Dermaut van de Izegemse brandweer met enkele van de historische documenten die aan het stadsarchief worden geschonken.