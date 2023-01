Izegems stadsarchief krijgt stukken uit Tweede Wereldoorlog in bewaring

Izegem New wave en postpunk centraal op winterse editie van Pekkers­fees­ten

Na een geslaagde eerste editie van de Pekkersfeesten in juli vorig jaar pakt de organisatie achter de Pekkersfeesten uit met een wintereditie van het evenement. Op vrijdag 20 januari is het verzamelen geblazen voor de liefhebbers van new wave en postpunk in Cultuurcentrum De Leest.

12 januari