Izegemnaars Bert en Frederic strijken met De Barakke neer op Tomorrowland: “Afrojack, Netsky en andere top-DJ’s aan onze toog”

Izegem Van een trendy eetkom voor Fifi tot een duurzame kattenbak voor Minou: Moderna Products neemt nieuw hoofdkwar­tier in gebruik

Moderna Products, één van ’s werelds grootste producenten van toebehoren voor huisdieren, heeft in Izegem zijn gloednieuw hoofdkwartier in gebruik genomen. Voortaan rollen er langs de Zuidkaai trendy eetbakken, verhuiskoffers of kattenbakken voor Fifi en Minou van de band. Dat proces verloopt duurzaam, want machines verwerken er afval uit de PMD-zak tot handige spullen voor uw huisdier.

11 juli