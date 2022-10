Groen: “Leven is duurder, dus verhoog subsidies voor verenigingen”

Meulebeke Vier mensen naar ziekenhuis na familieru­zie: “Er waren knuppels, een bijl en één man werd expres overreden”

Een familieruzie met tientallen mensen is zondagavond zwaar uit de hand gelopen in het centrum van het West-Vlaamse Meulebeke. Vier slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een 62-jarige man, verkeert in levensgevaar. Er werden onder andere baseballknuppels en messen gebruikt en een auto is opzettelijk over een van de slachtoffers gereden.

10 oktober