Diefstallen en inbraken in Izegem dalen, cybercriminaliteit in opmars

Het was Vooruit die vragende partij voor de themazitting was. Zo dienden verschillende fracties vragen in rond onder andere het camerabeleid in de stad, de aanpak van drugsdelicten of overlast in de uitgaansbuurt. Uit de statistieken van de voorbije tien jaar blijkt dat het aantal woninginbraken gehalveerd is, net als het aantal fietsdiefstallen, feiten van vandalisme en grijpdiefstallen.

Autodiefstallen zijn zelfs teruggevallen tot een kwart van het aantal dat in 2013 gebeurde. “Al moeten we wel opletten voor zaken die wel in stijgende lijn gaan”, aldus de burgemeester. “Zoals cybercriminaliteit en intrafamiliaal geweld. Dat komt mogelijk omdat slachtoffers nu sneller aangifte dan vroeger doen, maar dan nog is dit wellicht slechts het topje van de ijsberg.” Ondanks de daling vinden er nog steeds 1.600 feiten per jaar in de zone plaats, al kan die wel goede cijfers voorleggen in het oplossen van het aantal misdrijven. “Dit zorgt voor een beperkt onveiligheidsgevoel en het is aan ons om dat minstens beperkt te houden”, besluit de burgemeester.