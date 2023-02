De Krachtoase start met workshops baby- en peuterreflexologie

“Met hand- en voetreflexologie pakken we net die punten aan die zorgen voor spanning”, vertelt verzorgster Frouke Crombez. “Om daarna opnieuw krachtig in het leven te staan. Reflexologie is een aanvullende behandeling die start vanuit een vraag, een nood, een klacht … Kleine of grote kwaaltjes worden ondersteund of verlicht. Er is ook een speciaal ontwikkelde techniek voor reflexologie bij baby, peuter of kleuter. Jonge kinderen reageren heel snel op reflexologie. Je kan dit nu ook als ouder zelf leren toepassen. Daarom starten we met de driedelige individuele workshop baby- en peuterreflexologie. Daarbij leer je in drie lessen hoe jij jouw kindje kan helpen te ontspannen en hoe je zelf ondersteuning kan bieden bij diverse klachten. We kiezen bewust voor individuele workshop om nog beter te kunnen inspelen op de noden en vragen.”

Workshop 1 gaat over slapen en geruststelling , de tweede over spijsvertering en de derde over welzijn en weerstand. “Elke workshop geeft praktische en duidelijke uitleg wat te doen bij specifieke klachten zoals reflux, krampjes, lucht in de darmen, ademhalingsproblemen, obstipatie, harde ontlasting, buikpijn, slecht inslapen en/of doorslapen van je baby, verkoudheid, oorpijn, pijn bij vaccinatie, huilbaby, tandjes krijgen …” geeft Frouke nog mee.

Inschrijven kan via praktijkdekrachtoase@gmail.com of 0472.45.32.71. Data worden in onderling overleg vastgelegd. Je schrijft in voor de volledige workshop. Voordeelprijs: 100 euro. Er is een extra korting van 10 euro wanneer je een vriend of vriendin meebrengt met zijn of haar baby. Na de workshop ga je naar huis met een compleet naslagwerk (eigen uitgave), praktische kaartjes en heel wat informatie om voortaan de reflexologie bij je baby en/of peuter zelf toe te passen.

Meer info bij Praktijk De Krachtoase, Bellevuestraat 96, 8870 Izegem, 0472/45.32.71, www.praktijkdekrachtoase.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.