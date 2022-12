Izegemse digitale historische schatkamer fors uitgebreid: “Integratie van 150.000 akten”

Ardooie Mike en z’n familie steken al 80 jaar vuurwerk af op oudejaars­avond: “Niets is mooier dan het licht in de ogen van de toeschou­wers”

Als je op oudejaarsavond om middernacht even naar buiten gaat in de omgeving van Koolskamp is de kans heel groot dat je het vuurwerk van Mike Derycker (30) spot. Hij zorgt al vijf jaar voor een knallende overgang naar het nieuwe jaar. Daarmee volgt hij in de voetsporen van zijn vader, grootvader en zelfs zijn overgrootvader. “Mijn vader drukte me op het hart dat ik er altijd voor moest zorgen dat de gemeenschap mee kon genieten”, zegt hij.

27 december