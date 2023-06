Boze vrouw belt politie na ruzie: “Mijn vriend is vertrokken met de wagen en hij heeft gedronken”

K. trok op 5 augustus vorig jaar te voet naar de woning van zijn vriendin in Emelgem. Zijn auto stond daar immers nog, na een vorig bezoekje. In het huis dronk hij wat pintjes, maar kort daarop ontstond er ruzie tussen K. en zijn vriendin. Daarop besloot de man om naar buiten te gaan en - in dronken toestand - met zijn wagen naar huis te rijden, zo’n twee kilometer verderop. Dat was niet naar de zin van zijn boze vriendin, want zij belde de politie om haar vriend te verklikken.

Nooit op café

Dankzij camerabeelden kon de politie het voertuig van K. volgen. Ze troffen de man even later aan op een parking. Hij liet 2,53 promille alcohol in het bloed optekenen, iets waarvoor hij in het verleden ook al meer dan eens werd veroordeeld. “Mijn cliënt drinkt graag een pintje, maar nooit op café”, sprak de advocaat van de Izegemnaar. “Hij drinkt thuis ofwel bij z’n vriendin. Helaas heeft hij die bewuste dag in het heetst van de ruzie een verkeerde beslissing gemaakt door toch in zijn wagen te stappen. Daar heeft hij nu veel spijt van.”