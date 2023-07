Bosmolens Ommegang met DJ’s, rock, sport en schlagers

Stad huldigt Olympisch G-sportkampi­oe­ne voetbal Lore Van Heesbeke

Lore Van Heesbeke (19) werd dinsdagavond officieel ontvangen door het Roeselaarse stadsbestuur. In ARhus werd Lore gehuldigd omdat ze zich sinds kort Olympisch G-sportkampioene mag noemen. Vorige maand trok ze samen met de Special Flames naar de Special Olympics in Berlijn waar het voetbalteam samen met Lore, die zowel in het doel als in de verdediging haar mannetje staat, goud pakte.