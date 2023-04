Blauwhuispark heeft voortaan natuurlijke speelelementen: “Aanzet tot multimovepad”

Ingelmun­ster grijpt naast aankoop stationsge­bouw en stelt heraanleg stations­buurt voor onbepaalde tijd uit: “We zijn ontgoo­cheld en verbijs­terd”

Wat de gemeente Ingelmunster al langer vreesde, is gebeurd: een andere koper heeft het hoogste bod uitgebracht op het leegstaande stationsgebouw. Dat is een grote streep door de rekening van de meerderheid, die het gebouw wilde slopen om de stationsbuurt te herontwikkelen. Dat project verdwijnt nu voor onbepaalde tijd in de koelkast, maar Ingelmunster staakt de strijd nog niet. De burgemeester legt uit welke pistes er nog mogelijk zijn.