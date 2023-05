BINNENKIJKER. Voormalige architectenvilla in Izegem te koop: “Bijzonder samenspel van afgeronde volumes”

De Westhoek­wolf gaat boel zoeken in Limburg: “Hij zal snel ontdekken dat bossen hier te klein zijn voor hem”

De ‘Westhoekwolf’ is op doortocht. Voor het eerst in 200 jaar werd een wolf gespot in West-Vlaanderen, maar lang zal het beest niet meer in de provincie vertoeven. Waar is het dier naar op zoek? Blijft hij richting het oosten gaan? En wat dan? We vroegen het aan wolvenkenner Jan Loos. “De kans is heel groot dat hij tot in Limburg raakt. Maar een warm welkom zal hij daar niet krijgen.”